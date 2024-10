Bonucci ESCE allo scoperto: «Sono ANDATO al Milan per questa RAGIONE! Poi iniziava un nuovo CICLO e alla Juve…». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport negli studi di Sky Calcio Club, Leonardo Bonucci ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo passaggio al Milan.

PAROLE – «Sono andato al Milan perché c’era stato il famoso screzio con Allegri. Io volevo comunque rimanere vicino a casa per le note vicende che c’erano state di mio figlio. Non me la sentivo di andare all’estero perché quando cambi è sempre un punto interrogativo. Sono andato al Milan perché comunque stava iniziando un nuovo ciclo. Con tanti acquisti, Mirabelli e Fassone ne fecero 12. E poi a fine anno, quando è saltato tutto il banco, mi dissero ‘qua non c’è più posto per te’».