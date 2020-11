Bonera si racconta: «Io tifoso del Milan. Merito di un amico di famiglia»

Bonera in conferenza stampa ha parlato anche dei motivi che l’hanno spinto sin da bambino a tifare Milan

In conferenza stampa oggi Daniele Bonera ha anche parlato del proprio passato da giocatore e della sua passione per colori rossoneri:

«Vengo da una famiglia di appassionati di calcio, la mia fede calcistica milanista è dovuta ad un amico di famiglia e non dai miei genitori. Venni ad occhi chiusi perché per me arrivare qui era un sogno ad occhi aperti. Da quel giorno ho iniziato un percorso che ora mi porta ad essere ancora qui in altre vesti».