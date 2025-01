Condividi via email

Bonera commenta la pesante sconfitta per 1-5: «Bisogna andare avanti, sinceramente dico questa cosa». Le sue dichiarazioni

Bonera, in conferenza stampa al termine della sconfitta per 1-5 del Milan Futuro contro Torres, ha dichiarato questo:

«Sicuramente non siamo stati quelli che siam stati fino ad oggi. Oggi abbiamo affrontato una squadra importante, è stata una delusione. Però ripeto, l’aspetto tattico oggi va forse in secondo piano. Abbiamo avuto poca intensità, poca voglia di vincere i duelli. Bisogna andare avanti, resettiamo velocemente quest’incidente. Come è successo altre volte, ci siamo rialzati e lo faremo anche adesso sicuramente».