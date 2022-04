Bonazzoli sullo scudetto: «Impossibile fare pronostici ma al Milan manca Ibra»

Emiliano Bonazzoli, ex attaccante, ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Inter in Serie A: il suo pronostico

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Emiliano Bonazzoli ha parlato in questi termini della lotta scudetto:

«E’ dura, l’Inter ha una partita da recuperare e dipende anche da quello. Loro ora stanno bene, sta facendo benissimo ed è un rullo compressore. Tra chi gioca dall’inizio e chi entra si dà da fare al cento per cento. L’Inter ha qualcosa in più del Milan se si confrontano le due rose. Ai rossoneri sta mancando Ibrahimovic e come tecnica e personalità manca qualcosa. Mancano 4 partite e chi sbaglia meno avrà la meglio. C’è da tenere in conto anche il Napoli dietro che può dare fastidio».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24