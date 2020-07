Bonaventura via dal Milan ad agosto: ecco la prossima destinazione

Bonaventura il prossimo 31 agosto lascerà il Milan in maniera definitiva: il numero 5 rossonero è richiesto da diversi club

Giacomo Bonaventura il 31 agosto vedrà scadere il proprio contratto con il Milan, il numero 5 rossonero sarà dunque libero di poter decidere la sua prossima destinazione tra diversi club che già nelle scorse settimane hanno mostrato interesse nei suoi confronti.

Il Torino è attualmente la formazione in pole con Urbano Cairo che in diverse occasioni ha espresso il proprio interesse per il fantasista milanista, ma oltre ai granata anche l’Atalanta e a sorpresa il Benevento di Filippo Inzaghi sono pronti a formalizzare un’offerta per Jack.