Bonato furioso: «Il Cagliari si sente penalizzato in maniera clamorosa per la prossima gara col Milan»

Bonato, direttore sportivo del Cagliari, a Sky Sport si è sfogato dopo le espulsioni (per doppia ammonizione) di Adopo e Mina contro la Lazio che salteranno la partita di domani col Milan.

LO SFOGO – «Rigore? Anche quell’episodio è molto difficile da decifrare. Ad oggi tanti rigori sono fischiati in maniera diversa. La sensazione è che Pellegrini stia entrando a gamba testa sul giocatore che cerca di rinviare. Già quella situazione aveva lasciato dubbi, quello che è successo dopo mi sembra troppo, ci ha penalizzato in maniera clamorosa anche per la prossima gara. Non è corretto. È vero che noi operatori del settore dobbiamo avere una certa linea verso gli arbitri, ma da parte loro ci deve essere la capacità di leggere bene determinate situazioni e non andare a infierire. Manifesto malcontento, ci sentiamo un po’ penalizzati».