Bonan sul Milan: «Col Venezia ho visto una squadra DIVERSA. Fonseca ha DETTO una cosa ELOQUENTE»

Alessandro Bonan ha parlato dell’attuale situazione del Milan soffermandosi anche sulla partita contro il Venezia

Alessandro Bonan, nel corso della serata di Sky Sport 24, ha commentato l’imminente debutto del Milan in Champions League contro il Liverpool di Arne Slot. Riguardo all’influenza che avranno Liverpool e Inter su Fonseca, Bonan ha affermato che sarà notevole, sottolineando come il tecnico giallorosso stia già pensando al derby, nonostante la difficile partita contro i Reds.

LE SUE PAROLE – «Tantissimo. Tanto è vero che sabato Fonseca a precisa domanda ha detto che sta già comiciando a preparare il derby nonostante questa partita precedente molto difficile contro il Liverpool. Ma io credo che, al di là di tutto, davvero con la fine del calciomercato, l’esaurimento delle prime giornate, l’interruzione con l’impegno delle Nazionali, fino al ritorno del campionato, sia iniziato un nuovo percorso, sia ripartita la stagione del Milan con parametri diversi».

SULLA SQUADRA – «Quello che ho visto contro il Venezia è stato un Milan decisamente più convincente, perché più convinto, concentrato, più in palla da un punto di vista fisico, ha dato poco respiro agli avversari. Ora è chiaro che cambia il mondo perché arriva il Liverpool, che non è il Venezia con tutto il rispetto, però questa è la dimensione che si adatta al Milan, e quindi io penso che il Milan se messo bene in campo, cosa che mi aspetto, possa giocare una grande partita contro il Liverpool».