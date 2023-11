Bonan: «Milan? Non c’è fiducia nei propri mezzi, non si può dare palla solo a Leao»

Il giornalista e conduttore Alessandro Bonan ha detto la sua sul momento del Milan e sul gioco della squadra di Stefano Pioli

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan si è espresso così sul momento generale che sta vivendo il Milan.

LE PAROLE – «Manca il morale e anche quel morale che ti porta a fare qualche giocare più ‘osè’ che ti faccia vincere la partita. Non c’è tanta fiducia nei propri mezzi e di conseguenza c’è troppa fiducia in quello che fa Leao: non si può ridurre tutto a palla a Leao e pensaci tu. Il portoghese non ha poi ancora fatto quel salto di qualità che farebbe parlare di lui come un campione assoluto».