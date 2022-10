Bonan: «Il Milan di Pioli ha sempre fatto ottime partite»

Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di Sky, ha elogiato le prestazioni del Milan di Pioli: le sue parole

Intervenuto negli studi di Sky, Alessandro Bonan ha parlato in questi termini del Milan di Pioli:

«Partenza lenta in campionato? Il Milan non ha mai fatto una brutta partita finora. Ci sono partite che ha giocato bene, ma ha perso, come quella contro il Napoli. Il Milan non ha smarrito la via del gioco, Pioli continua a cambiare e questo è positivo. Deve avere qualcosa in più da giocatori come De Ketelaere, che però ha già fatto intravedere di essere un giocatore importante. Il Milan non si deve preoccupare perchè ha già dato segnali di vivacità».