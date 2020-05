Bomba di mercato per il Milan: Kessie la chiave per l’attaccante

Nella prossima sessione di calciomercato estivo Kessie potrebbe essere la pedina ideale per il Milan sia per arrivare a Milik che per rimpolpare il budget

Nell’edizione odierna di SportMediaset è emerso come Kessie possa diventare l’elemento essenziale per il Milan qualora si decidesse di puntare forte su Milik come rinforzo per l’attacco.

Il Napoli chiederebbe 40 milioni per il polacco, ma Gattuso è intenzionato a chiedere a De Laurentiis Kessie e di conseguenza i due club potrebbero trovare un punto d’incontro magari con uno scambio più conguaglio economico ali partenopei.