Bologna, ripresa degli allenamenti in vista del Milan: differenziato in tre

Bologna, ripresa degli allenamenti in vista del Milan: differenziato per tre giocatore. Il report da Casteldebole

Il Bologna ha ripreso questo pomeriggio ad allenarsi a Casteldebole in assenza dei tanti ragazzi impegnati in Nazionale. Attivazione atletica e lavoro sul possesso palla per i rossoblù di Mihajlovic, uniti alla formazione Primavera di Vigiani.

Differenziato per Nicolas Dominguez, Michael Kingsley e Federico Santander. Terapie per Ibrahima Mbaye.