Bologna Milan: ballottaggio sulla trequarti rossonera

In vista della sfida valida per la nona giornata di campionato, tra Bologna e Milan, per Pioli si ripropone il dubbio sulla trequarti

Dubbio sulla trequarti. Archiviata la sconfitta in Champions League per il Milan è tempo di pensare al campionato e alla sfida contro il Bologna di sabato sera, valida per la nona giornata di campionato.

Salvo sorprese – negatività di Brahim Diaz al prossimo tampone – per Stefano Pioli si ripropone il balottaggio sulla trequarti per sostituire lo spagnolo: Krunic o Daniel Maldini. L’italiano non ha brillato contro il Verona, mentre il bosniaco ha faticato in Champions. Nessuno dei due, dunque, ha dato garanzie in quel ruolo, ma al momento non sembrano esserci alternative, a meno che l’allenatore rossonero non decida di cambiare modulo.