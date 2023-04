Milan: a Bologna manca un centesimo per fare un euro

Il Milan trova solo un pareggio sul campo del Bologna con una formazione piena di seconde linee. L’analisi

Un pareggio che consente al Milan di guadagnare solo un punto sull’Inter, fermata in casa dal Monza. Come riporta il Corriere dello Sport, contro il Bologna Stefano Pioli ha optato per un turnover a tratti esagerato ma figlio della doppia sfida di Champions League contro il Napoli. Non sapremo mai come sarebbe andata con i titolari in campo dall’inizio, certo ci sarebbe stata più qualità ma probabilmente più stanchezza fisica e mentale dopo l’estenuante match di San Siro e in vista della decisiva gara del Maradona.

I rossoneri vanno sotto dopo 33 secondi e da lì prendono in mano il pallino del gioco non permettendo alla squadra di Thiago Motta di fare la sua solita partita. Il Milan ha optato per meno fraseggio e più palle in verticale alla ricerca delle punte per poi andare sulle seconde palle con l’aggressività di Pobega e Vranckx. I terzini, Ballo-Tourè e Florenzi, hanno offerto una buona spinta mettendo in difficoltà i loro avversari.

Alla squadra di Pioli si può solo imputare di essere rimasta impalpabile in area di rigore, con Rebic ed Origi che hanno ancora una volta dimostrato la loro inconsistenza. Neanche con l’ingresso di Leao e Diaz l’inerzia è cambiata. Il Milan esce dal Dall’Ara con un punticino ma anche tante polemiche per due rigori non assegnati dall’arbitro Massa, non aiutato dal VAR.