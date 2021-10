Bologna Milan: Mihajlovic vuole sbloccarsi. La statistica

Bologna Milan: Sinisa Mihajlovic è alla ricerca di una vittoria contro i rossoneri. Il serbo da allenatore non ha mai vinto con i rossoneri

Bologna Milan sarà anche un nuovo tentativo per Sinisa Mihajlovic di ottenere il successo contro i rossoneri. Il serbo, ex della gara, ha uno score totalmente negativo contro il diavolo perché difatti, da allenatore, non ha mai ottenuto i tre punti.

Su sedici incontri disputati, con Catania, Bologna, Fiorentina, Sampdoria e Torino, Mihajlovic non ha mai battuto il Milan: cinque pareggi e ben undici sconfitte. L’ultima, lo scorso gennaio per 2-1.