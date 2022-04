Bologna, De Leo: «Anche la Juventus è in corsa per lo scudetto». Le parole del vice allenatore dei felsinei

De Leo, vice allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «Non basta affrontare la sfida con leggerezza. Bisogna mettere qualcosa in più sotto il profilo tecnico e avere la capacità di restare in partita e saper soffrire. Vogliamo giocarcela con tutti. Non guardiamo alle loro assenze perché sono comunque forti. La mediana può essere una chiave della partita. Scudetto? Secondo me sono ancora in corsa perché stanno trovando continuità. Ci proveranno fino alla fine».