Bojan annuncia l’addio al calcio: «Sono grato per quanto fatto»

Bojan Krkic, ex attaccante del Milan tra le altre, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato: le sue commosse dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, l’ex attaccante del Milan, Bojan Krkic, ha annunciato il ritiro dal calcio:

«Grazie a tutti per essere qui. Voi presenti siete persone molto importanti per me. Ho fatto il provino al Barça quando avevo otto anni e ora, dopo tante esperienze e lezioni di vita, voglio annunciare con orgoglio che la mia fase da calciatore professionista è finita. Sono molto grato per tutto quello che ho vissuto. La vita è fatta di tappe e sento che è arrivato il mio momento. Annuncio che ho deciso di porre fine alla mia carriera».