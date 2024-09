Boban STRONCA il Milan: «Non è LOGICO giocare un’ora sulla DESTRA, ma non c’è stata REAZIONE di carattere». La critica

Boban dagli studi di Sky Sport ha criticato il Milan dopo la sconfitta per 1-3 contro il Liverpool.

BOBAN – «Non so quanto si sia illuso (dopo il gol di Pulisic ndr). Ilm milan è cosciente della forza del Liverpool che gli è superiore. Problemi grandi nella costruzione del gioco, con i due centrali impacciati, senza coraggio e personalità di giocarla in avanti. Nessuno in mezzo si prendeva la responsabilità per fare arrivare palla agli attaccanti o agli esterni. Mai una palla sulla sinistra su Theo o Leao, è stata una scelta, ma non è logico giocare un’ora solo sulla destra. Tanti problemi. Quello che mi preoccupa è che non c’è stata una minima reazione di carattere. Abraham ha fatto qualcosa, ma manca un leader. C’è tanto da costruire».