Boban elogia MALDINI e i rossoneri: «Amici per LA VITA, amo e tifo il MILAN!». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

L’intervista di Zvone Boban a Radio Deejay, dove l’ex Milan è stato ospite di Caressa e Zazzaroni. Di seguito le sue parole sul club rossonero e Maldini.

Come sono i tuoi rapporti con Paolo Maldini?

«Sono ottimi rapporti. Io e Paolo siamo amici, credo e spero che lo saremo per tutta la vita. Non ho problemi con nessuno: amo, tifo e guardo con grandissimo interesse il Milan. Ho sentito tanti commenti, ma io sono così come sono, dico quello che penso».