Boban, in causa con il Milan, lavora per Berlusconi: ecco perché

Boban ha consigliato a Galliani un giovane gioiellino per il suo Monza: si tratta di Luka Stankovski, centrocampista del Rabotnicki

Boban, licenziato dal Milan lo scorso marzo e in causa col club rossonero, ha fatto il nome del classe 2002 Stanovski all’ex AD milanista Adriano Galliani, oggi amministratore delegato del Monza.

COLPO PER LA PROSSIMA STAGIONE – Galliani ha bloccato il calciatore per la prossima stagione: il centrocampista, che ha il contratto in scadenza a giugno del 2022, arriverebbe in Brianza per una cifra di poco superiore al milione di euro.