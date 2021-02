Ibra vuole scacciare le polemiche: Sanremo è un pensiero lontano

Ibra vuole essere protagonista del derby come nella gara di andata: lo svedese intende confermarsi bestia nera dei nerazzurri

Ibra vuole tornare ad essere decisivo. Dopo la brutta prestazione offerta contro lo Spezia e la tribuna di Belgrado, Zlatan tornerà al centro dell’attacco rossonero con l’intenzione di trascinare il Milan e allontanare le polemiche.

ZERO DISTRAZIONI – Ibrahimovic non è assolutamente distratto dalla vicenda Sanremo: la sua professionalità non è in dubbio e Pioli si fida enormemente di lui. Vincere per tornare primi: è questa l’unica vera missione di Ibra.