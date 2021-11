Blazquez rivela: «Genoa? Ecco come abbiamo convinto Shevchenko»

Andres Blazquez, uomo di riferimento della holding che ha acquistato il Genoa, è tornato sulla scelta di Shevchenko. Le sue dichiarazioni

SHEVCHENKO – «Faremo le mosse necessarie per rendere la squadra competitiva. Aiuteremo Shevchenko in questo senso. Stiamo preparando una nuova struttura dirigenziale che si integrerà con quella attuale. Abbiamo veramente voglia di far bene al Genoa. Non è stato facile convincere Shevchenko che aveva fatto così bene con l’Ucraina ma si molto integrato con la nostra visione del calcio».