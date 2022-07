Biscardi: «L’Inter parte favorita per lo scudetto e l’avversario sarà la Juve. Il Milan…». Le parole del giornalista

Maurizio Biscardi ha parlato ai microfoni di TMW delle favorite allo scudetto della prossima stagione di Serie A. Ecco le sue parole:

«Inzaghi dice che l’Inter parte dietro al Milan? Stando a quello che si vede oggi, se l’Inter parte dietro a qualcuno è alla Juventus, ma non è così. Se finisse oggi il mercato, l’Inter parte favorita nettamente per i vari acquisti che ha fatto. L’avversario sarà la Juve, almeno per ora, poi vedremo tra due mesi»