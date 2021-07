Biraghi: «C’è stato un contatto con il Milan in passato»

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa delle voci riguardanti un passato interesse del Milan

«Non ne ho. Tornare all’Inter era una mia priorità, dopo essere cresciuto in Primavera. Il Milan? C’è stato un contatto in passato, ma io credevo e credo nella Fiorentina. Questa è una famiglia che vive di sani principi, non cerco altro».