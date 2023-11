Bijol, calciatore dell’Udinese, ha parlato a Sky prima della partita contro il Milan. Queste le sue parole

PAROLE – «Cioffi? C’è qualcosa di diverso, a livello tattico, preparazione della gara. Siamo pronti per la partita, ci siamo preparati bene e siamo qua. È una partita per prendere punti anche qua, perché no. Ci siamo preparati bene».