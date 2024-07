Biglietti Trofeo Berlusconi Milan Monza 2024: info e dettagli per acquistare i tagliandi del match, in programma il 13 agosto

Dopo la prima edizione che si è tenuta la scorsa estate all’U-Power Stadium, quest’anno il Trofeo Berlusconi 2024 tra Milan e Monza è in programma per la prima volta a San Siro per martedì 13 agosto con fischio d’inizio alle ore 21.

Si tratterà dell’ultima amichevole rossonera prima dell’inizio della stagione, nel ricordo dell’indimenticato presidente dei due club. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha reso note tutte le info per i biglietti della partita.

LE INFO SUI BIGLIETTI DEL TROFEO BERLUSCONI MILAN MONZA