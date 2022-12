Biglietti Milan Roma: disponibili gli ultimi biglietti

L’8 gennaio il Milan sfiderà a San Siro la Roma in campionato. Il club rossonero fa sapere che sono ancora disponibili i biglietti:

#MilanRoma is beckoning: last tickets available, Rossoneri! Get yours now 🎟️🏟️

8 gennaio a San Siro, ultimi biglietti disponibili per la sfida alla Roma: acquistali ora 🎟️🏟️ #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) December 8, 2022