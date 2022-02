Biglietti Milan Empoli: info e dettagli utili per l’acquisto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale fa sapere le modalità d’acquisto per i biglietti della sfida in campionato contro l’Empoli:

I biglietti per Milan-Empoli saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti secondo le seguenti modalità:

La finestra di vendita dedicata agli abbonati e ai possessori di Carta Cuore Rossonero aprirà alle 12.00 di martedì 1° marzo e chiuderà alle 23.59 di giovedì 3 marzo, usufruendo di un listino prezzi dedicato.

In contemporanea, sempre alle 12.00 di martedì 1° marzo, prenderà il via la fase di vendita libera che resterà aperta fino a esaurimento posti.

Il costo dei biglietti per Milan-Empoli parte da 5€ nella fase dedicata ad abbonati e CRN e da 9€ in vendita libera. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale a partire da 5€ in settori dedicati se accompagnati da un adulto e, per gli Over 60, prezzi scontati a partire da 9€.

HOSPITALITY ONLINE

Anche per Milan-Empoli è attiva la vendita online dei prodotti hospitality AC Milan, acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione VIP Hospitality, a partire da 99€. https://www.dailymotion.com/embed/video/x83rx0t?ui-logo=0&ui-start-screen-info=0&queue-enable=0&sharing-enable=0&ui-highlight=d50000Caricamento…

LE REGOLE D’ORO PER IL TIFOSO

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole: