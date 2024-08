Biglietti Lazio Milan: da DOMANI inizia la vendita dei tagliandi. Il COMUNICATO del club biancoceleste per la sfida contro i rossoneri

Con un comunicato la Lazio ha ufficializzato per domani l’inizio della vendita dei biglietti per la gara del prossimo 31 agosto contro il Milan:

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di domani, venerdì 23 agosto, verranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato in casa contro il Milan, in programma sabato 30 agosto alle ore 20:45.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Date e orari della vendita libera e in prelazione:

Vendita Libera dalle ore 16:00 di venerdì 23 agosto fino alle ore 20:45 di sabato 31 agosto.

PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO UNDER 14 CLASSIC E GLOBAL:

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell’abbonamento Aquilotto, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto ai prezzi indicati nella tabella, nel seguente periodo:

dalle ore 16:00 di venerdì 23 agosto, fino alle ore 24:00 di domenica 25 agosto.

I posti non confermati dagli abbonati Aquilotto Under 14 verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 12:00 di lunedì 26 agosto.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:

Via dei Gladiatori per i biglietti Media – Sponsor Hospitality – Tribuna D`Onore – Autorità e Tribuna Monte Mario;

Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est;

Viale delle Olimpiadi per i biglietti di Curva Maestrelli;

Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord – Distinti Nord Est e Nord Ovest – Tribuna Tevere.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.

Il Cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti del settore ospiti