Biglietti Inter-Milan: vendita aperta da martedì 29 novembre

Il Milan ha comunicato l’apertura della vendita dei biglietti per il derby tra Inter e Milan: si parte il prossimo 29 novembre

Tramite il proprio sito ufficiale, il Milan ha comunicato l’inizio della vendita dei biglietti per il derby contro l’Inter da martedì 29 novembre:

Dalle ore 12.00 del 29 novembre alle 23.59 del 1 dicembre: vendita riservata agli abbonati. Dal 2 dicembre ore 12.00: vendita libera con eventuale disponibilità. I biglietti saranno disponibili online sul nostro sito nella sezione dedicata e presso la Biglietteria di Casa Milan. Il prezzo dei biglietti è di 45€. In entrambe le fasi l’acquisto sarà consentito solo ai tifosi in possesso di Cuore Rossonero, il biglietto non verrà caricato sulla tessera del tifoso, ma sarà in formato pdf