Biglietti Inter Milan, TUTTE LE INFO: prezzo SETTORE OSPITI e data d’inizio VENDITA. Le ultimissime sul mondo rossonero

Il comunicato ufficiale del Milan riguardo la vendita dei Biglietti per il derby contro l’Inter.

AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Inter-Milan, gara valevole per la 5ª giornata di Serie A (data e orario sono in attesa di ufficialità), saranno in vendita al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sul sito booking.acmilan.com a partire da giovedì 5 settembre secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati : dalle 12.00 di giovedì 5 settembre alle 23.59 di martedì 10 settembre, la vendita sarà riservata agli abbonati 2024/25.

: dalle 12.00 di giovedì 5 settembre alle 23.59 di martedì 10 settembre, la vendita sarà riservata agli abbonati 2024/25. Vendita libera (necessaria CRN Card): gli eventuali biglietti rimasti saranno messi in vendita dalle 12.00 di mercoledì 11 settembre e fino a esaurimento.

PREZZO E CRN CARD

Il costo dei tagliandi per Inter-Milan è di 49€ cadauno; per poter acquistare il biglietto è necessario essere intestatari di una CRN Card in corso di validità.