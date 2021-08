Biglia: «Milan? Ho avuto infortuni strani, ma non ho rimpianti»

Lucas Biglia parla ai microfoni di Sky Sport della sua esperienza con la maglia del Milan. Le sue dichiarazioni

«Non ho rimpianti per l’avventura al Milan. Mi dispiace di non essere stato al 100% in quei tre anni, ho avuto infortuni strani ma non ho nessun rimpianto. Il Milan ora è dove merita e la società è solida. Il Milan ora deve continuare così e presto migliorerà ancora.»