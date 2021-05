Big a rischio con l’addio di Conte: due gli indiziati principali

L’addio di Conte in panchina potrebbe portare alla cessione di alcuni big dell’Inter. In prima fila Lautaro Martinez e Bastoni

Steven Zhang ha prospettato alla dirigenza e a Conte un ridimensionamento vista la delicata situazione economica del club, con la proprietà che ha come obiettivo quello di ricavare 100 milioni di plusvalenze nel mercato estivo. I tifosi dell’Inter tremano, con Conte ormai vicino al passo d’addio.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Suning potrebbe cedere due big e quelli che hanno più valore sul mercato sono Lautaro Martinez (ambito da Real e Atletico Madrid) e Bastoni (che piace in Premier). Un punto interrogativo sorge anche per Lukaku, molto legato a Conte, così come per Barella: per i due sarebbe stata prospettata in passato una promessa di rinnovo, con un ingaggio decisamente più alto per l’ex Cagliari. La cessione del bomber belga potrebbe valere un incasso superiore ai 100 milioni di euro. Da monitorare inoltre la situazione di altri due top player come Hakimi (ci sarebbe il PSG sulle sue tracce) e de Vrij.