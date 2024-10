Bierhoff ci CREDE: «Se il Milan giocherà come nel SECONDO tempo di Leverkusen andrà AVANTI! Però da ORA in poi…». Le parole

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante del Milan Oliver Bierhoff ha rilasciato queste dichiarazioni sulla nuova Champions.

PAROLE – «La nuova formula, con otto partite e il girone unico, ti permette di recuperare. Non c’è niente di compromesso con diciotto punti ancora in palio. Il calendario non ha dato una mano ai rossoneri perché Liverpool e Bayer sono due avversarie toste. Era difficile immaginare di conquistare due successi… Se il Milan giocherà come nella ripresa a Leverkusen andrà avanti, non ho dubbi. Da ora in poi però non potrà sbagliare».