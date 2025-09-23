Biasin non le manda a dire sul periodo del Milan: «Squadra che mi sta facendo paura, dall’arrivo di Allegri…». Le ultimissime notizie

In un’intervista rilasciata durante l’ultima puntata di Pressing, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha espresso un chiaro timore nei confronti del Milan. Le sue parole, riportate in una dichiarazione che ha fatto il giro dei social, hanno sottolineato la forza e la pericolosità della squadra rossonera, guidata da Massimiliano Allegri.

“Se mi fa paura questo Milan? Assolutamente sì”, ha affermato senza mezzi termini Biasin, rivelando un rispetto profondo per il lavoro svolto dal tecnico livornese. Secondo il giornalista, il Milan attuale è una squadra che ha “le idee chiare e sa cosa deve fare”, una descrizione che riflette l’approccio pragmatico e razionale di Allegri. L’arrivo del tecnico, unito alla presenza di giocatori chiave come Adrien Rabiot a centrocampo, ha permesso alla squadra di trovare la sua identità e di diventare una macchina quasi perfetta.

Biasin ha poi evidenziato un aspetto cruciale che potrebbe favorire il Milan in questa stagione: il fatto di giocare solo una partita a settimana. Questa situazione, causata dalla non partecipazione a competizioni europee, permette alla squadra di preparare ogni match con maggiore attenzione e di recuperare al meglio le energie. “Giocando una volta a settimana secondo me farà molti punti”, ha aggiunto, ipotizzando un cammino solido e costante in campionato.

Nonostante il giornalista abbia ammesso che il Milan non è una squadra perfetta, ha riconosciuto che le sue qualità e la sua solidità sono fattori che non possono essere ignorati. La sua analisi si basa su una visione a 360 gradi del calcio, che tiene conto non solo dei singoli giocatori, ma anche della strategia e della gestione della rosa.

La dichiarazione di Fabrizio Biasin è un segnale di allarme per le avversarie del Milan, a partire dall’Inter, che dovranno fare i conti con una squadra solida e ben organizzata. Un riconoscimento importante che arriva da una voce autorevole del giornalismo sportivo, a conferma che il lavoro di Allegrista dando i suoi frutti.