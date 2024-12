Biasin elogia Fonseca: «Ha fatto benissimo questa cosa, la stagione è ancora lunga». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Fabrizio Biasin, in un’editoriale per TMW, ha analizzato la situazione attuale del Milan, ieri vittorioso in Coppa Italia. Non mancano gli elogi all’attuale tecnico del Milan Paulo Fonseca.

FONSECA MILAN, BIASIN – «Il Milan ha trovato un buon equilibrio. Fonseca ha dovuto sbattere il muso, ma alla fine è riuscito a mettere ordine a una squadra potenzialmente fortissima. E lo ha fatto in tempo, ché la stagione è ancora lunga».