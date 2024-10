Biasin COMMENTA l’indagine ultras: «Si parla di ORRENDA cronaca nel mondo dei CLUB milanesi. Ci sono due TIPI di osservatori…». Le parole

Intervenuto ai microfoni di TMW con il suo editoriale, il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato queste dichiarazioni sull’indagine ultras di Milan e Inter. Ecco un estratto:

PAROLE – «Son giorni in cui il pallone rotola pochissimo e, semmai, si parla di orrenda cronaca. La questione ultras è nota e insozza il nostro calcio, nel caso specifico il mondo Inter e quello Milan. Rispetto a tutta la faccenda ci sono due tipi di osservatori:

1) Quelli che trasformano il tutto in stucchevoli questioni di tifo (sigh).

2) Quelli in grado di comprendere che quello delle infiltrazioni è un devastante problema del nostro calcio (e non solo del calcio). Ci rivolgiamo ai secondi. I casini emersi in questi giorni hanno il merito di aver scoperchiato una situazione che era parzialmente nota (c’è chi sfrutta la curva per farsi gli affari propri) ma non nelle dimensioni (costoro sono solo la punta di un iceberg che contempla realtà criminose molto più pericolose). Rispetto a questa evidenza l’operazione dell’altro giorno è, ovviamente, benedetta. Questa cosa è compresa da qualunque tifoso “sano”, ovvero tutti coloro che sono interessati al buon nome della propria squadra e non pretendono centinaia di biglietti, ma – pensa te – solo il loro (tra l’altro pagandolo assai). Ecco, il tifoso “sano” spera che chi sta portando avanti l’indagine milanese riesca a fare il massimo della pulizia, perché è inaccettabile dover passare il tempo a parlare di crimini invece che di tattica, vittorie, sconfitte, pallone in generale».