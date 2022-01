Biasin elogia Bremer: «Si è messo nel taschino Vlahovic»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, noto giornalista italiano, ha parlato anche di mercato e di Bremer obiettivo di Milan e Inter

«Ma veniamo ad alcune piccole quisquilie settimanali, ‘giusto per’. Una su Bremer, pallino di Milan e Inter per la prossima stagione. Ecco, se da mesi diciamo che Vlahovic è fortissimo (lo è) e diciamo che Vlahovic è un prospetto di campione (vero) e diciamo che Vlahovic in rapporto all’età fa impressione (verissimo), allora dobbiamo dire lo stesso pure per il difensore del Toro che, ieri, lo ha messo nel taschino: eccellente»