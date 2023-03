Beto, attaccante dell’Udinese, ha esaltato Zlatan Ibrahimovic nel post-partita della sfida tra Udinese e Milan

Intervistato da Sky nel post-partita di Udinese-Milan, Beto ha dichiarato:

«È uno dei miei idoli, è una leggenda, un’emozione grande vederlo. Lo guardavo sempre in tv. Eto’o numero uno, non c’è nessuno come lui».

