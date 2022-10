Bertolini su Maria Sole Ferrieri Caputi: «È una giornata storica per il nostro calcio». Le parole del ct dell’Italia femminile

Milena Bertolini ha parlato ai microfoni 90° minuto’ in onda su Rai Sport della prima partita di Serie A arbitrata da Maria Sole Ferrieri Caputi. Ecco le parole del ct dell’Italia femminile:

«È una giornata storica per il nostro calcio, avere una donna arbitro è un passo avanti verso il cambiamento culturale. Avere una figura femminile dentro il campo fa bene, perché ingentilisce i ragazzi, considerando che ultimamente c’è un’aggressività fortissima nei confronti degli arbitri. Oggi sono andati a protestare in un modo diverso, più educato, che è quello che si dovrebbe fare sempre. Con questa attenzione mediatica non era facile: oggi celebriamo lei, mi auguro che con il tempo tutto questo diventi la normalità».