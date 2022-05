Bertolini: «l passaggio al professionismo rappresenta un grande passo in avanti sotto il profilo delle tutele». Le parole del ct dell’Italia femminile

La ct dell’Italia Milena Bertolini nel corso del convegno presso l’Auditorium del GSSI a L’Aquila, ha parlato del professionismo nel calcio femminile. Ecco le sue parole:

«Con l’avventura mondiale del 2019 è avvenuto un vero e proprio riscatto per il calcio femminile italiano. Il passaggio al professionismo, ottenuto proprio in questi giorni, rappresenta un grande passo in avanti sotto il profilo delle tutele. Anche in passato si chiedevano alle ragazze prestazioni da professioniste, ma il trattamento economico e gestionale era assolutamente insufficiente, e molte ragazze si ritrovavano a gestire sport e lavoro con grandi difficoltà. Le cose stanno finalmente cambiando, grazie alla cultura e agli investimenti. Non fermiamoci e lavoriamo tutti insieme per continuare su questa direttrice».