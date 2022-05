Bertolacci: «Milan? Ho sofferto in quegli anni, è un club che chiede molto». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Andrea Bertolacci ha parlato così dei suoi anni al Milan ai microfoni di TMW. Le sue dichiarazioni.

«È difficile da spiegare. Io ho sofferto molto gli anni rossoneri, ho avuto infortuni in serie e non ero abituato. Nei primi quattro o cinque anni di carriera avevo avuto solo un piccolo stop. Nulla di grave. Da lì è iniziato un momento difficile, quando trovavo spazio poi mi facevo male. Quando avevo la possibilità di ritornare mi fermavo ancora, quindi dovevo riniziare tutto da capo. Non era facile mentalmente. Il Milan è un club che ti chiede molto, è importante, vuole vincere.»