Bernardeschi: «Prossimo club? Vorrei che si sposasse con le mie idee». Le dichiarazioni dell’ormai ex Juventus

Federico Bernardeschi ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Juve.

PROSSIMO CLUB – «C’è un giornalista bravo in studio a scoprire tutto sul mercato (Di Marzio ndr.). Vediamo cosa dirà in questi giorni. Non ho preso ancora una decisione, non siete informati male. In questo momento penso a me stesso. Vorrei un bel progetto, che si sposasse con le mie idee, poi vedremo. Sono aperto a cambiamenti, sono pronto e diffido da chi sta nelle zone di comfort»