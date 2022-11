Bergomi sull’ultimo periodo del Milan: «Secondo me i giocatori non stanno bene». Le parole dell’ex calciatore e telecronista

Beppe Bergomi ha parlato dell’ultimo periodo del Milan ai microfoni di Sky. Ecco le parole dell’ex calciatore e telecronista:

«Io continuo a pensare che nel calcio di oggi stare bene fisicamente è fondamentale. L’anno scorso il Milan alla 13ª e alla 14ª giornata perde a Firenze e a Sassuolo. Ci sta arrivare così dopo una stagione e dopo delle partite fatte bene. Pioli cosa ha detto? ‘Ci è mancata la luce’. Secondo me è un periodo in cui i giocatori non stanno bene. E portare a casa le partite in questo modo…».