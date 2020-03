Bergomi (Sky): «Nessun dubbio, io sto con Zvone Boban»

Bergomi ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha voluto schierarsi completamente a favore di Zvonimir Boban, ecco le sue parole

Su Boban: «Lo conosco, è una persona di qualità, competenza e passione. Se vuole chiarezza è perché ha capito che è il momento. Boban è una persona che dà valori e vuole bene al Milan».

Su Elliott: «Va bene la gioventù ma hai bisogno di esperienza. I giovani sono importanti per andare avanti ma non puoi basarti solo sui giovani. Non hai le caratteristiche per vincere qualcosa di importante. Tra persone intelligenti ci si chiarisce. Cambiare ogni volta fa male ed è come ripartire ogni volta da zero».