Bergomi: «Scudetto perso dall’Inter? No, lo vincerebbe il Milan con merito»

Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ alla vigilia delle sfide Inter e Milan. Le sue dichiarazioni.

PERCENTUALI SCUDETTO – «Le percentuali scudetto? Oggi dico 75% Milan e 25% Inter: un 5% in più ai nerazzurri dopo la vittoria della Coppa Italia. Ma, al contrario di qualche tempo fa, oggi si può dire che è il Milan ad avere il calendario migliore. Perché credere a quel 25%? La storia dice che non si può dare nulla per scontato, neanche i finali più scontati: il mio primo anno da telecronista ero a Perugia quando per la Juve sembrava tutto già scritto. L’Inter può affidarsi a questo, ma pensando che deve fare sei punti. Vantaggio o svantaggio giocare dopo il Milan? Questo fattore a due giornate dalla fine non ha più peso specifico. Le cose cambiano per l’Inter solo se il Milan non dovesse vincere: se batte l’Atalanta, deve battere il Cagliari e stop»

CHI HA VINTO E CHI HA PERSO – «Dire eventualmente che è stata l’Inter a perdere lo scudetto? No, perché il Milan lo vincerebbe con merito: delle tre, è stata la più solida di testa. E perché Inzaghi ha fatto un grande lavoro, fra novembre e dicembre a volte l’Inter era ingiocabile. Ma per fare quel calcio, ha speso tante energie»