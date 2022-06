Bergomi: «Scamacca è un giocatore fisico e tecnico. Milan perfetto per lui». Le parole del telecronista

Beppe Bergomi ha parlato della situazione Scamacca, attaccante del Sassuolo accostato al Milan. Ecco le parole del telecronista a Calciomercato – L’originale :

«Scamacca è un giocatore che andrebbe bene per il Milan. Ha delle attitudini importanti, è un giocatore fisico e tecnico. Mi sembra un ragazzo in crescita, continuo a pensare che gli attaccanti maturino dopo rispetto agli altri. Se il PSG punta su di lui ci vede delle attitudini importanti, il Milan sarebbe perfetto per lui»