Bergomi: «Il Milan è forte, questo concetto passa troppo sotto traccia»

Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale opinionista di Sky, ha elogiato la forza del Milan, troppo spesso sottovalutata: le sue parole

Ospite a Sky, Beppe Bergomi ha analizzato la forza del Milan. Le sue parole:

«Il Milan passa sempre sotto traccia ma continuo a pensare che la squadra sia forte. Progetto partito tre anni fa: mi son rimaste in testa le parole di Paolo Maldini che già all’epoca mi disse che erano forti. Rosa costruita bene, molto profonda: come contro il Cagliari possono cambiare i tre trequartisti, hanno tanto scelta in mezzo al campo, dietro sono quattro giocatori molto veloci. Non dico che vincerà sicuramente il campionato perché l’Inter e il Napoli sono forti».