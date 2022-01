Bergomi: «Il Milan è ancora in corsa per lo scudetto, ma l'Inter...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Beppe Bergomi ha parlato della corsa scudetto, delle speranze del Milan e della sfida all’Inter. Queste le sue dichiarazioni a Tmw Radio:

«Il Milan è ancora in lotta per lo scudetto? Sì, anche se nelle prossime due partite si gioca tanto. Se dopo aver giocato il derby e il Napoli, l’Inter fosse ancora davanti, a quel punto sarebbe già un po’ in discesa. Però il Milan è ancora in corsa, così come il Napoli. Al completo è forte».