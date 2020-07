L’ex difensore del Milan e telecronista di Sky Bergomi ha volito spiegare i motivi che l’hanno spinto a elegiare Theo Hernandez

Ecco le parole di Bergomi a SkySport in merito al rendimento e alle qualità mostrate in campo dal terzino del Milan Theo Hernandez.

«Il Milan ha comprato un giocatore incredibile. Lo trovo veramente eccezionale. Spinge tantissimo e lo fa con costanza e qualità per tutta la partita. Ci mette sempre la firma, è uno che quando gioca fa tutta la differenza del mondo: è un giocatore devastante. Quando lo criticano per la fase difensiva penso che sbaglino, perché anche se lo salti lui ti recupera in un attimo in velocità. A me piace moltissimo»