Berbatov: «Sono curioso di vedere Ibrahimovic con la Svezia»

Ai microfoni di As, l’ex attaccante bulgaro Dimitar Berbatov ha rilasciato qualche dichiarazione su Zlatan Ibrahimovic

L’ex leggenda del calcio bulgaro Dimitar Berbatov ha commentato il ritorno in nazionale svedese di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di As: «Ibrahimovic può dare ancora molto al calcio internazionale, mi sta facendo riflettere sul tornare o meno a giocare con la Bulgaria. Sto scherzando ovviamente per quel che riguarda me, visto che ormai mi sono ritirato dal calcio giocato.»

«Non è affatto uno scherzo invece quello che a quasi 40 anni sta continuando a fare Ibra. Il suo ritorno in Nazionale ha fatto molto felice la sua gente, Zlatan può fare ancora tanto e sono personalmente curioso di vedere come gli andranno le cose nelle prossime gare con la Svezia.»